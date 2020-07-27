Україна запросила Польщу для участі в платформі з деокупації Криму

Україна запросила Польщу для участі у платформі з деокупації Кримського півострова. Польща може стати одним з лідерів платформи.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

Таку заяву Кулеба зробив після зустрічі з главою польського МЗС Яциком Чапутовичем у Варшаві.

"Я поінформував польського колегу про створення платформи деокупації Криму... Ми сподіваємося, що Польща буде одним із лідерів цього процесу", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що Україна підготувала стратегію деокупації Криму, проте документ ще не є публічним.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в Брюсселі з представником Євросоюзу Жозепом Боррелем заявив, що український уряд бачить США і Великобританію учасниками нової платформи з деокупації Криму.

До цього Кулеба повідомляв, що Україна покаже приклад успішної деокупації захопленій території на прикладі Криму.