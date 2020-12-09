ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна хоче залучити до Кримської платформі механізми Ради ООН з прав людини

Київ, Середа 09 грудня 2020 14:58
Україна хоче залучити до Кримської платформі механізми Ради ООН з прав людини
Фото: прапор ООН (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела відеокімнати міжнародним послом Великобританії з прав людини Ритою Френч. У ході бесіди Джапарова поінформувала Френч про концепції Кримської платформи, її основних пріоритетах та цілях.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Також сторони обговорили питання щодо можливих шляхів реалізації завдань майбутньої Кримської платформи на правозахисному напрямку, в першу чергу з залученням механізмів та інструментів Ради ООН з прав людини.

Під час зустрічі представник Братанні заявила про послідовне відстоювання позиції про неприйнятність грубих порушень прав людини на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

При цьому Джапарова подякувала за сприяння Великобританії в просуванні проекту резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, а також з інших питань протидії агресії Росії в рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Донбас і Крим будуть серед головних питань ОБСЄ під головуванням Швеції. Кулеба також виступив за забезпечення моніторингу ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Крім того, резолюцію по Криму Генеральна асамблея ООН прийняла 7 грудня. Документ, запропонований Україною, підтримали понад 60 країн, проти резолюції виступила Росія.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ООНКримправа человекаМЗС

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся