Росія ескалацією на Донбасі хоче змусити Україну вести переговори з "Л/ДНР", - Гармаш

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш не виключає нової ескалації ситуації на Донбасі. На його думку, шляхом ескалації Росія спробує змусити Україну почати переговори з "ЛНР" та "ДНР".

Гармаш відреагував на нещодавнє звинувачення російської сторони в тому, що Україна нібито спеціально провокує ескалацію ситуації на Донбасі.

"Тобто ескалація буде з того боку, але винні ми в ній заздалегідь. Це говорить про те, що буде короткострокове, сподіваюся, що короткострокове, загострення на фронті, щоб залякати українське керівництво і наших західних партнерів, які не хочуть військової ескалації, й змусити сісти за стіл переговорів безпосередньо з Донецьком і Луганськом", - сказав він.

Гармаш також розповів, що переговори в рамках ТКГ все ще перебувають в глухому куті через позицію Росії.

"Робота в ТКГ на сьогодні як ніколи в глухому куті в тому плані, що Україна наполягає на тому, що вона повинна вести діалог з Росією, а Росія наполягає на тому, що ми повинні вести діалог з так званою "другою стороною" - Донецьком і Луганськом", - додав він.