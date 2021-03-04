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Росія ескалацією на Донбасі хоче змусити Україну вести переговори з "Л/ДНР", - Гармаш

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 23:10
Росія ескалацією на Донбасі хоче змусити Україну вести переговори з "Л/ДНР", - Гармаш Фото: Сергій Гармаш (facebook.com / sergiy.garmash)
Автор: Дмитро Левицький

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш не виключає нової ескалації ситуації на Донбасі. На його думку, шляхом ескалації Росія спробує змусити Україну почати переговори з "ЛНР" та "ДНР".

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Гармаш відреагував на нещодавнє звинувачення російської сторони в тому, що Україна нібито спеціально провокує ескалацію ситуації на Донбасі.

"Тобто ескалація буде з того боку, але винні ми в ній заздалегідь. Це говорить про те, що буде короткострокове, сподіваюся, що короткострокове, загострення на фронті, щоб залякати українське керівництво і наших західних партнерів, які не хочуть військової ескалації, й змусити сісти за стіл переговорів безпосередньо з Донецьком і Луганськом", - сказав він.

Гармаш також розповів, що переговори в рамках ТКГ все ще перебувають в глухому куті через позицію Росії.

"Робота в ТКГ на сьогодні як ніколи в глухому куті в тому плані, що Україна наполягає на тому, що вона повинна вести діалог з Росією, а Росія наполягає на тому, що ми повинні вести діалог з так званою "другою стороною" - Донецьком і Луганськом", - додав він.

Нагадаємо, останнім часом ситуація на Донбасі почала загострюватися. Днями бойовики вирішили відкривати "вогонь на попередження" по українських позиціях. Більше про загострення на Донбасі - в матеріалі РБК-Україна.

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