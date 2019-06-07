Україна представила остаточні клопотання в Гаагському суді

Україна просить Гаазький суд відхилити попередні заперечення Російської Федерації щодо наявності в суду юрисдикції щодо позову України. Про це заявила під час відкритого слухання у Гаазі заступниця глави МЗС Олена Зеркаль і написала про це у Facebook.

Зеркаль просить суд винести рішення та оголосити, що відповідно до положень частини 9 Статті 79 Регламенту Суду заперечення, подані Російською Федерацією не мають виключно попереднього характеру. Вона заявила, що на цьому завершує другий раунд аргументів України.

"Україна звернулась до цього Суду як в останню інстанцію. Росія може почувати себе уповноваженою цькувати своїх сусідів та сіяти нестабільність у світі. Проте ми не повинні мовчати, коли Росія порушує міжнародні договори. Ми не повинні піддаватись їхнім маніпуляціям", - йдеться у повідомленні.

В рамках позову Україна звинувачує РФ у порушенні двох конвенцій: Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, 5 червня Міжнародний суд ООН в Гаазі почав розгляд заперечень Росії щодо наявності у юрисдикції Суду щодо позову України. Україна постала перед міжнародним судом по своїй першій справі відносно застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яку передали на розгляд до Суду ще до початку 2017 року.