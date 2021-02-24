Україна надала автобуси для трансферу через КПВВ, але Росія не відкрила пропуск

Україна надала так звані автобуси-човники для перевезення громадян через лінію розмежування на контрольно-пропускних пунктах "Золоте" й "Щастя". Втім, Росія знову зірвала відкриття КПВВ.

Про це повідомила прес-служба української делегації в ТКГ .

Як повідомляється, починаючи з 24 лютого, Україна надала автобуси для перевезення громадян, тиждень чекали відповідної реакції російської сторони.

"Сьогодні з 07:40 білий автобус чекає у "Щасті". Жовтий - у "Золотому". Російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку", - йдеться в повідомленні.

Українська делегацією заявила, що представники російської делегації ніяк не можуть розрізнити різницю між справами та словами.

У заяві говориться, що на словах росіяни постійно жаліються на важку долю українських громадян, яких тримають у заручниках на окупованих територіях, Водночас, коли доходить до справи, можливість громадянам виїхати з тимчасово окупованих територій та отримати адміністративні послуги, пенсії та соціальні виплати, блокується з 10 листопада.