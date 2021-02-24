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Україна надала автобуси для трансферу через КПВВ, але Росія не відкрила пропуск

Новость на русском → Донбас, Середа 24 лютого 2021 10:48
Україна надала автобуси для трансферу через КПВВ, але Росія не відкрила пропуск Фото: КПВВ (loga gov ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна надала так звані автобуси-човники для перевезення громадян через лінію розмежування на контрольно-пропускних пунктах "Золоте" й "Щастя". Втім, Росія знову зірвала відкриття КПВВ.

Про це повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Як повідомляється, починаючи з 24 лютого, Україна надала автобуси для перевезення громадян, тиждень чекали відповідної реакції російської сторони.

"Сьогодні з 07:40 білий автобус чекає у "Щасті". Жовтий - у "Золотому". Російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку", - йдеться в повідомленні.

Українська делегацією заявила, що представники російської делегації ніяк не можуть розрізнити різницю між справами та словами.

У заяві говориться, що на словах росіяни постійно жаліються на важку долю українських громадян, яких тримають у заручниках на окупованих територіях, Водночас, коли доходить до справи, можливість громадянам виїхати з тимчасово окупованих територій та отримати адміністративні послуги, пенсії та соціальні виплати, блокується з 10 листопада.

Нагадаємо, віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков розповів країнам ООН, що сотні тисяч українців стали учасниками бойових дій на Донбасі.

Крім того, Резніков закликав світову спільноту посилити тиск на Росію, бо вона вже виробила імунітет до існуючих санкцій.

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