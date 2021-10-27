Україна запропонувала Польщі провести спільний аудит роботи пунктів пропуску на кордоні

Зокрема, про це йшла мова під час зустрічі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та глави МЗС Польщі Анджея Адамчика.

"Польська сторона наполягає на тому, що питання надання дозволів напряму залежить від покращення ситуації з чергами на українсько-польському кордоні. Однак, і ми це неодноразово проговорювали на міжнародних зустрічах, проблеми з чергами спостерігаються з двох сторін. Це підтвердять і українські перевізники", - зазначив Кубраков.

За його словами, Україна запропонувала Польщі спільний аудит роботи прикордонних та митних служб, виявлення вузьких місць, аби за його результатами прийняти відповідні спільні рішення, що покращать ситуацію на кордоні.

Глава МЗС додав, що Україна зараз працює над низкою проєктів, які спрямовані на покращення логістичних і транспортних умов для перевізників і пасажирів в країні.

Зокрема, йшлося і про початок будівництва пасажирської ділянки в пункті пропуску "Краківець", початок будівництва гілки залізниці з Польщі в Трускавець і запуск швидкісного залізничного сполучення Київ - Варшава (наразі проєкт на етапі розробки).