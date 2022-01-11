Україна запропонувала Канаді оновити спільну декларацію про особливе партнерство

Президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо оновити спільну декларацію про особливе партнерство між країнами. Передбачається, що роботу над новим документом будуть глави зовнішньополітичних відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Глава держави запропонував оновити спільну декларацію про Особливе партнерство між Україною і Канадою", - йдеться в повідомленні за підсумками телефонних переговорів Зеленського і Трюдо.

Оновлення декларації про Особливе партнерство між країнами Зеленський пов'язав з безпрецедентним характером двосторонніх відносин, а також новими зовнішніми викликами і пріоритетами.

"Пропоную доручити нашим міністрам закордонних справ оновити спільну декларацію", - додав глава держави.