Україна запропонувала ЄС допомогу у зв'язку з енергетичною кризою

Україна готова допомогти країнам ЄС з поліпшенням ситуації в енергетичній сфері в умовах високих цін на енергоносії і загрози повної зупинки поставок газу з Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на брифінгу після восьмої зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

"На тлі зусиль ЄС щодо скорочення залежності від російських енергоносіїв експорт електроенергії з України може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії. Україна також має найбільші підземні сховища газу в Європі. Частину з обсягу понад 30 млрд кубометрів ми можемо запропонувати нашим європейським партнерам для формування своїх газових резервів в умовах ненадійності поставок газу з РФ і нестабільного ринку", – сказав він.

Нагадаємо, що Європейська комісія вивчає варіанти обмеження цін на енергоносії та скорочення попиту на електроенергію в рамках своїх пропозицій по боротьбі зі зростаючими цінами на енергоносії.

Раніше Російська Федерація пригрозила Європі рекордним зростанням цін на газ нібито через "недалекоглядну політику".

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