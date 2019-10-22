Україна запропонувала Бразилії перезапустити спільний космічний проект

Президент України Володимир Зеленський запропонував бразильському колезі Жаїру Болсонару перезапустити спільний космічний проект. Про це вони говорили під час робочого візиту Зеленського в Японії, передає прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, українська сторона запропонувала перезапустити спільний космічний проект з використанням космодрому "Алкантара" у Бразилії.

Крім того, повідомляється, що сторони обговорили низку економічних ініціатив і заявили, що прагнуть до розширення товарообігу між країнами. Зеленський заявив, що Бразилія - головний торговий партнер України в Латинській Америці і привітав розширення бразильського бізнесу в Україні.

Болсонару запросив Зеленського в Бразилію і погодився на його запрошення відвідати Україну в наступному році.

Нагадаємо, в травні 2016 року Бразилія заявила, що виходить зі спільного космічного проекту з Україною, над яким країни працювали більше 10 років. Бразилія повинна була надати майданчик для спільного запуску ракет, а Україна побудувати ракетоносій, який повинен був виводити на орбіту комерційні супутники. Коли роботи були завершені на 87%, Бразилія оголосила, що виходить з проекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський кличе інвесторів в Україну і обіцяє прозорі правила гри. 29 жовтня на форумі в Маріуполі влада презентує іноземним інвесторам привабливі ідеї для вкладення грошей.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством. Документом передбачається одночасність вчинення нотаріальної дії та держреєстрації прав.