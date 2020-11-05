ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна пропонує ввести на Донбас поліцейську місію ОБСЄ

Автор: Владислав Красінський, Анастасия Рокитна

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзников вважає, що на Донбас потрібно ввести поліцейську місію ОБСЄ. Також повинна бути залучена Національна поліція.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Поліцейська місія, за його словами, повинна бути озброєна.

"Поліцейська місія на Донеччині та Луганщині - це новий виклик для ОБСЄ. У нашій концепції поліцейська місія повинна забезпечувати охорону громадського порядку, бути озброєною легкою стрілецькою зброєю та спецзасобами", - вважає він.

Популярні новини

Зазначимо, Україна підготувала план по досягненню миру на Донбасі. Однією вимог для проведення виборів в ОРДЛО є український контроль над кордоном.

Нагадаємо, в РНБО раніше заявили, що у спільному патрулюванні на Донбасі не зможуть брати участь "ДНР" і "ЛНР".

Ще раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) для проведення місцевих виборів на Донбасі.

В РФ на цього відповіли тим, що прийняття рішення "неможливо" без урахування думки "ДНР" і "ЛНР".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасОБСЄ