Україна пропонує ввести на Донбас поліцейську місію ОБСЄ

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзников вважає, що на Донбас потрібно ввести поліцейську місію ОБСЄ. Також повинна бути залучена Національна поліція.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Поліцейська місія, за його словами, повинна бути озброєна.

"Поліцейська місія на Донеччині та Луганщині - це новий виклик для ОБСЄ. У нашій концепції поліцейська місія повинна забезпечувати охорону громадського порядку, бути озброєною легкою стрілецькою зброєю та спецзасобами", - вважає він.

Зазначимо, Україна підготувала план по досягненню миру на Донбасі. Однією вимог для проведення виборів в ОРДЛО є український контроль над кордоном.

Нагадаємо, в РНБО раніше заявили, що у спільному патрулюванні на Донбасі не зможуть брати участь "ДНР" і "ЛНР".

Ще раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) для проведення місцевих виборів на Донбасі.

В РФ на цього відповіли тим, що прийняття рішення "неможливо" без урахування думки "ДНР" і "ЛНР".