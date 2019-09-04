Україна пропонує повернути російську сторону в СЦКК

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську представники України поставили питання про повернення російської сторони в Спільний центр по контролю і координації (СЦКК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарку Оліфер Facebook.

Як повідомляється, у зв'язку з збільшенням кількості обстрілу з боку незаконних формированний було піднято питання про повернення російської сторони в СЦКК.

"Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої мінського домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона поставила питання про повернення російської сторони до Спільного центру з контролю і координації сторін", - зазначила Оліфер.

За її словами, повернення російської делегації дозволить відновити режим припинення вогню на Донбасі.

"Цей двосторонній російсько-український механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила про факти застосування забороненого мінськими угодами озброєння з боку російсько-окупаційних сил. Російські найманці, всупереч мінськими угодами, застосовують міномети 82-го і 120-го калібрів під час обстрілу українських позицій.

Крім того, за час так званого "хлібного перемир'я", яке діє з 21 липня, на Донбасі були зафіксовані 32 обстрілу позицій підрозділів Об'єднаних сил. Зокрема, в період перемир'я бойовики випустили по українським військовим понад 230 хв різних калібрів і 9 артилерійських снарядів калібру 112 мм