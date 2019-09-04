Штаб ООС показав докази порушень перемир'я на Донбасі

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

За час "хлібного перемир'я" зафіксовано 32 обстріли

За період "хлібного перемир'я" на Донбасі зафіксовано 32 обстріли, штаб операції Об'єднаних сил публікує докази порушень. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що в період з 21 липня по 2 вересня 2019 противник здійснив 32 обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Зокрема, противник випустив 247 боєприпасів, з них артилерійських снарядів калібром 122 мм (9 снарядів), з мінометів 82-го калібру - 112 мін, з мінометів 120-го калібру - 126 мін.

Також у штабі повідомили, що 29 серпня в результаті обстрілу постраждав житловий будинок в Новолуганському. Крім того, кулею калібру 7,62 мм була поранена літня жінка, яку госпіталізували з відкритим вогнепальним переломом. Під час обстрілу, 31 серпня, бойовики обстріляли Водяне, в результаті чого зафіксовано воронки в центральній частині села. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Бойова активність окупантів спрямована на дискредитацію підрозділів Об’єднаних сил в очах місцевого населення та світової спільноти Бойова активність окупантів спрямована на дискредитацію підрозділів Об’єднаних сил в очах місцевого населення та світової спільноти #ООС #Операція_ОС Впродовж "хлібного" перемир’я українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін неодноразово фіксувала факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців. Зокрема, в період з 21 липня по 02 вересня 2019 року противник здійснив 32 обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Встановлено, що під час вогню окупанти випустили 247 боєприпасів, з них артилерійських снарядів калібром 122 мм (9 снарядів), міномети 82-го калібру (112 мін), міномети 120-го калібру (126 мін). В одному з випадків, 29 серпня, під ворожий обстріл потрапило подвір’я житлового будинку в селищі Новолуганському. Прибувши на місце обстрілу спостережна група українська сторона СЦКК зафіксувала, що куля калібру 7,62 мм влучивши у будівлю літньої кухні, зробила вибоїну та відбившись від стіни впала на подвір’ї, друга куля калібру 7,62 мм пробила двері на відстані 40-45 см від нижнього краю, зрикошетила від підлоги та стіни і впала на підлогу. Внаслідок влучення кулі калібру 7,62 мм, було поранено сімдесятидев’ятирічну жінку. Постраждалу було доставлено до Світлодарської міської лікарні з діагнозом: «… відкритий вогнепальний перелам верхньої треті кісток лівої голені». Під час іншого випадку, 31 серпня, збройні формування Російської Федерації та їхні найманці здійснили обстріл району населеного пункту ВОДЯНЕ із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібром 122 мм (6 прильотів із 7) На місці обстрілу, спостережною групою “Маріуполь” української сторони СЦКК проведено опитування місцевих мешканців та встановлено у центральній частині села наступні наслідки артилерійського обстрілу: • вирву утворену влучанням снаряду на присадибну ділянку житлового будинку, а також ураження уламками даного снаряду північної стіни цього ж житлового будинку (по вул. Дачній); • чотири вирви утворені влучанням снарядів по житловій вулиці; • вигорання рослинності та ушкодження вогнем будівель, спричинені пожежею, що розпочалась внаслідок артилерійського обстрілу. Лише дивом, під час обстрілу ніхто з мирних мешканців не постраждав. Таким чином наведені вище факти свідчать про те, що бойова активність окупантів спрямована, насамперед, на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України в очах місцевого населення та світової спільноти. Крім того, це свідчить про відверте ігнорування і зневагу до світової спільноти окупаційних військ та повне не дотримання Мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в межах Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін, а також про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 4 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона демонтувала фортифікації в Станиці Луганській для початку ремонту зруйнованого мосту в районі контрольного пункту пропуску.

Відзначимо, за даними української розвідки, Росія направила на Донбас додаткові підрозділи спецпризначення.