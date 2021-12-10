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Україна пропонує Росії обмін полоненими "60 на 60": Арестович розповів, хто в списках

Автор: Артур Родивилов

Україна пропонує Росії обмін полоненими "60 на 60". Попередні варіанти Москва відкинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича в ефірі "Право на владу".

Він зазначив, що Україна раніше запропонувала три варіанти обміну полоненими, однак РФ поставила умову.

"Ми запропонували обміняти затриманих. Ми запропонували три варіанти: 13, 24 і 59 осіб. Також все відкинуто. І головний аргумент російської сторони, який вони вимагають від нас, - процесуального очищення. Вони хочуть, щоб український президент помилував їх без вироку в український суд, а це забороняє українське законодавство. Процедура виглядає так: вони проходять через суд, після вироку суду їх може помилувати президент", - розповів Арестович.

За його словами, є 13 осіб, які "пройшли цей шлях". Україна готова їх обміняти.

"І пропонуємо 60 на 60 в кращому варіанті, або 13 на 13 в найгіршому варіанті. Проміжний теж є. Всі ці особи встановлені і готові до обміну. Це військовослужбовці ЗСУ, це співробітники спецслужб, які потрапили в полон при виконанні завдань, це жінки, зокрема, вагітні, а також тяжкохворі цивільні", - розповів він.

Арестович також заявив, що всього Україна може обміняти 310 осіб.

"Вони (окупанти - ред.) утримують 427. Дивлячись як рахувати, але приблизно такі цифри. Є кого і на кого міняти, немає волі РФ", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія відмовилася посилити режим припинення вогню на Донбасі. Україна на переговорах Тристоронньої контактної групи запропонувала встановити перемир'я з 00:01 10 грудня.

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