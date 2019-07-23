Україна пропонує відкрити КПВВ "Золоте" на час ремонту моста в Станиці Луганській

Україна пропонує відкрити контрольно-пропускний пункт "Зотолое" на час ремонту моста в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер Facebook.

Як повідомляється, в ході наради під головуванням віце-прем'єра Геннадія Зубка, в якій взяли участь керівник української делегації в Тристоронній контактної групи Леонід Кучма, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, обговорили підготовчі роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській.

"Профільні установи і відомства отримали доручення підготувати комплекс конкретних пропозицій, щоб українська сторона поінформувала про них під час засідання ТКГ в Мінську 31 липня. Пропонується, щоб на час проведення ремонтних робіт було відкрито КПВВ "Золоте"", - йдеться в повідомленні.

За словами представника України в ТКГ Леоніда Кучми, щодня міст в Станиці Луганській перетинають понад 10 тис. чоловік.

"Щодня цей міст перетинають понад 10 000 чоловік. Я власними очима бачив, в яких жахливих умовах вони це роблять. Цю проблему треба вирішити якомога швидше - це доручення президента України Володимира Зеленського", - заявив Кучма.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 17 липня Тристороння контактна група в ході засідання в Мінську домовилася про демонтаж фортифікаційних споруд на території так званої "ЛНР". Крім того, українська сторона заявила, що готова в найближчі терміни забезпечити свою частину ремонту мосту.

Раніше президент Володимир Зеленський у ході робочої поїздки в Луганську область назвав умови відновлення мосту в Станиці Луганській. Глава держави підкреслив, що українська сторона хоче відбудувати цей міст.