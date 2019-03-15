Україна пропонує позбавити Росію права вето в Радбезі ООН

Кислиця наголошує, що Росія блокує початок миротворчих сил на Донбасі

Украина предлагает лишить Россию права вето при обсуждении в Совете безопасности ООН вопросов, касающихся российской агрессии против Украины.Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на специальном заседании в Совете Безопасности ООН, посвященном пятилетию российской аннексии Крыма, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В своем выступлении Кислица процитировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что "настало время, чтобы Россию поставили на место".

"На наш взгляд, исполнение статьи 27 устава, в которой говорится, что член Совета безопасности, который является стороной в споре, должен воздержаться от голосования, так же актуален, как и было раньше. Мы считаем, что франко-мексиканская инициатива о приостановлении действия вето в контексте масштабных злодеяний - это шаг в правильном направлении, в общем контексте усилий по реформированию Совета безопасности. Если бы государство-агрессор не обладало правом вето, уже были бы миротворческие силы с полноценным мандатом Совета безопасности на всех оккупированных территориях, включая украинско-российскую границу", - заявил Кислица.

Напомним, сегодня происходит спецзаседание Совета безопасности ООН относительно ситуации в Крыму, в котором принимают участие, кроме украинских дипломатов, лидеры крымскотатарского народа и дочь военнопленного моряка Ольга Оприско.

РБК-Украина писало, что в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека отмечается, что захваченные в Керченском проливе украинские моряки в РФ считаются военнопленными.