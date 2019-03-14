ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ООН визнала захоплених РФ українських моряків військовополоненими

Новини » Політика    14.03.2019 - 18:19
ООН визнала захоплених РФ українських моряків військовополоненими
Фото: будівля штаб-квартири ООН в Женеві (nog.ch)

На військовополонених заборонено тиснути, залякувати і відмовляти в необхідній медичній допомозі

Захоплені в Керченській протоці українські моряки в РФ вважаються військовополоненими. Про це йдеться в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Також ООН заявляє, що моряки потрапляють під дію Женевської конвенції і будуть перебувати в статусі військовополонених до тих пір, поки компетентний суд не прийме іншого рішення. На військовополонених заборонено тиснути, залякувати і відмовляти в необхідній медичній допомозі.

Відзначимо, що всі 24 моряка визнали себе військовополоненими, проте в РФ продовжують тримати під вартою українців і призначати їм психолого-психіатричну експертизу. Це порушує права військовополонених.

РБК-Україна писало, що 25 листопада 2018 року РФ напала на українські кораблі в Керченській протоці і захопила моряків. Після цього низка країн, зокрема США, Німеччина, Франція, Британія, Литва і Австрія, закликали Москву звільнити військових моряків. Також США і ЄС ввели санкції проти РФ через її агресивні дії. Однак РФ проігнорувала заяви Заходу і залишила моряків під вартою, як мінімум, до квітня цього року.

Глава МЗС Польщі закликав РФ звільнити українських моряків Росія не бажає обговорювати питання звільнення українських моряків, - Марчук
Новини України ООНвійськовіморякиконвенцияагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся