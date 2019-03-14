ООН визнала захоплених РФ українських моряків військовополоненими

Фото: будівля штаб-квартири ООН в Женеві (nog.ch)

На військовополонених заборонено тиснути, залякувати і відмовляти в необхідній медичній допомозі

Захоплені в Керченській протоці українські моряки в РФ вважаються військовополоненими. Про це йдеться в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Також ООН заявляє, що моряки потрапляють під дію Женевської конвенції і будуть перебувати в статусі військовополонених до тих пір, поки компетентний суд не прийме іншого рішення. На військовополонених заборонено тиснути, залякувати і відмовляти в необхідній медичній допомозі.

Відзначимо, що всі 24 моряка визнали себе військовополоненими, проте в РФ продовжують тримати під вартою українців і призначати їм психолого-психіатричну експертизу. Це порушує права військовополонених.

РБК-Україна писало, що 25 листопада 2018 року РФ напала на українські кораблі в Керченській протоці і захопила моряків. Після цього низка країн, зокрема США, Німеччина, Франція, Британія, Литва і Австрія, закликали Москву звільнити військових моряків. Також США і ЄС ввели санкції проти РФ через її агресивні дії. Однак РФ проігнорувала заяви Заходу і залишила моряків під вартою, як мінімум, до квітня цього року.