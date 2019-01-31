Україна не дозволить РФ використовувати віруючих в своїх "іграх", - віце-прем'єр

Климпуш-Цинцадзе прокоментувала заяву Путіна про утиски свободи віросповідання в Україні

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина об ущемлении свободы вероисповедания в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ее сообщение, опубликованное в Twitter.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что не позволит Кремлю использовать украинских верующих в своих играх.

"Очень тревожные высказывания Кремля и Русской православной церкви. В прошлый раз, когда Путин решил "защитить" украинских граждан, он начал военное вторжение в Украину. Свобода вероисповедания полностью уважается в Украине. Мы не позволим РФ использовать верующих в своих играх", - написала он.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что за РФ остается право "защищать свободу вероисповедания" в Украине. Он заявил, что РФ "оставляет за собою право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания".

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл надеется в будущем посетить Украину. Ранее Кирилл предрек "кровавые конфликты" из-за переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.