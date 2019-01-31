Фото: патріарх Кирило і Володимир Путін (kremlin.ru)

Кирило розраховує ще "помолитися в Києво-Печерській лаврі"

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило сподівається в майбутньому відвідати Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву російським ЗМІ.

Він зазначив, що політична ситуація у відносинах між Росією і Україною - це "явище скороминуче". Патріарх також закликав віруючих в Україні "не піддаватися спокусам", очевидно маючи на увазі перехід громад в автокефальну церкву.

"Я сподіваюся на те, що Господь сподобить мене ще на те, щоб відвідати Україну... У мене зберігається надія, що я зможу помолитися в Києво-Печерській лаврі, зустрітися зі своїм віруючим народом, з єпископатом Української церкви, який сьогодні героїчно відстоює канонічне православ'я", - сказав Кирило.

Нагадаємо, раніше Кирило передрік "криваві конфлікти" через перейменування Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату.

Відзначимо, сьогодні набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід у нову автокефальну Православну церкву України.