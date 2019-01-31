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Україна не дозволить РФ використовувати віруючих в своїх "іграх", - віце-прем'єр

Новини » Політика    31.01.2019 - 20:51
Україна не дозволить РФ використовувати віруючих в своїх "іграх", - віце-прем'єр
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Климпуш-Цинцадзе прокоментувала заяву Путіна про утиски свободи віросповідання в Україні

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе прокоментувала заяву президента РФ Володимира Путіна про утиски свободи віросповідання в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням її повідомлення, опубліковане в Twitter.

Климпуш-Цинцадзе заявила, що не дозволить Кремлю використовувати українських віруючих в своїх іграх.

"Дуже тривожні висловлювання Кремля і Російської православної церкви. Минулого разу, коли Путін вирішив "захистити" українських громадян, він почав військове вторгнення в Україну. Свобода віросповідання повністю шанується в Україні. Ми не дозволимо РФ використовувати віруючих в своїх іграх", - написала вона.

Нагадаємо, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що за РФ залишається право "захищати свободу віросповідання" в Україні. Він заявив, що РФ "залишає за собою право реагувати і робити все для захисту прав людини, в тому числі і на свободу віросповідання".

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило сподівається в майбутньому відвідати Україну. Раніше Кирило передрік "криваві конфлікти" через перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

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Новини України Іванна Клімпуш-Цинцадзе
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