У Зеленського назвали ключові санкції проти Росії для завершення війни

Ключовими санкціями проти Росії, які могли б наблизити завершення війни, є прямі і непрямі ембарго. Українська сторона працює над їх введенням.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, з точки зору української сторони, ключові санкції - це прямі і непрямі ембарго.

"Нафта і газ з одного боку і закриті порти з іншого боку, і додаткові накладені санкції на два ключових банки - "Сбербанк" і "Газпромбанк", через які РФ сьогодні отримує платежі за тими ж енергоносіями, - зазначив він.

Подоляк також зазначив, що санкційними пакетами займається Офіс президента, і вже створена велика міжнародна група, яка вивчає їх ефективність і працює над новими обмеженнями.