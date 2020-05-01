Україна дозволить чартерні рейси для заробітчан

Частиною загального процесу пом’якшення карантинних обмежень в Україні є відновлення роботи закордоном для українців. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Пристайко наголосив, що зараз завдання уряду - зробити процес відновлення працевлаштування українців закордоном організованим.

"За можливості, ми очікуємо централізоване звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших робітниках. Ми очікуємо також гарантованого офіційного працевлаштування не менше трьох місяців. Розраховуємо, що відвіз та приїзд цих груп буде скоординований. Можливо, чартерні рейси. Обсервація, тестування та інші заходи будуть забезпечені як в країні куди приїжджають наші робітники, так і при поверненні їх в Україну. Також ми очікуємо пакет соцстрахування. В першу чергу, медичного для наших працівників, достойний рівень утримання та зарплати", - пояснив він.

При цьому віце-прем'єр зазначив, що уряд розраховує на допомогу українців, що повернулися з-за кордону, в розбудові України. Однак штучних перепон для українських заробітчан в уряді робити не будуть.

"Дійсно, уряд розраховує на тих українців, які останнім часом працювали закордоном, на їх допомогу в розбудові країни. Але ми свідомі того, що запропонувати найбільш активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми наразі не можемо. Але і штучний перепон не будемо робити. Наша задача знайти баланс між безпекою українців всіх, хто виїжджає закордон, хто залишається дома і потребами тих громадян, хто знайшов собі роботу закордоном та хочуть відновити цю роботу", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді назвали умови для країн Європейського союзу, зацікавлених в українських заробітчанах. Країни повинні забезпечити українцям трансфер та належну медичну безпеку.