Україна поскаржилася до СОТ на російські санкції щодо транзиту

Ілюстративне фото (УНІАН)

Як зазначається, дії РФ створюють додаткові перешкоди для транзиту

Україна сьогодні, 14 лютого, на засіданні комітету з питань спрощення процедур торгівлі Світової організації торгівлі (СОТ) у Женеві (Швейцарія) заявила про недотримання Росією своїх зобов'язань щодо свободи транзиту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

Як повідомляється, представники української делегації звернули увагу членів комітету щодо запровадження РФ заборони на ввезення на її територію окремих товарів, які переміщуються транзитом через територію України з третіх країн, які є членами СОТ.

"Такі заходи суперечать положенням статей V:6 ГАТТ 1994 та 11.4 Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі та, як наслідок, створюють додаткові перешкоди для транзиту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня уряд Російської Федерації оприлюднив перелік заборонених до ввезення на територію цієї країни товарів з України.

До списку заборонених товарів потрапили: пшениця, олія соняшникова, риба, хліб, кондитерські вироби, овочі, фрукти, горіхи та інші їстівні частини рослин, фрукти, соки фруктові, джеми, пиво, вина, спирт етиловий.

Також у переліку знаходяться промислові товари: галька, гравій, щебінь, вапняк, речовини поверхнево-активні органічні (крім мила), плити деревно-стружкові, папір і картон, шпалери, котли парові, турбіни на водяній парі та турбіни парові інші (за винятком частин турбін), турбіни газові потужністю не більш як 5000 кВт (за винятком турбін для цивільних повітряних суден), меблі, сівалки, машини для очищення насіння, трактори, причепи та напівпричепи, вали трансмісійні, коробки передач, двигуни та генератори електричні, (крім електрогенераторних установок), трансформатори та інше.

Пізніше у Росії оцінили обсяг забороненої до ввезення продукції з України в 510 млн доларів у рік.