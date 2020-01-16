Україна повторно звернулася до шести країн для розслідування авіакатастрофи в Ірані

Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

Україна повторно звернулася до компетентних органів Канади, Франції, Швеції, Німеччини, Великобританії та Ірану

Офіс Генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів шести країн щодо спільної слідчої групи для розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що прохання було надіслано з урахуванням домовленостей, досягнутих 16 січня 2020 року у Лондоні під час зустрічі Міністрів закордонних справ держав, чиї громадяни загинули у результаті авіакатастрофи над Тегераном.

"У четвер, 16 січня 2020 року, Офіс Генерального прокурора повторно звернувся до компетентних органів Канади, Франції, Швеції, Німеччини, Великобританії та Ірану з проханням розглянути можливість участі представників їх компетентних органів у спільній слідчій групі в рамках кримінального розслідування за фактом авіакатастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Великобританія виступили зі спільною заявою, в якій зажадали від Ірану виплату компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи. У заяві країни закликали Іран провести ретельне незалежне і прозоре міжнародне розслідування".

Як повідомляло РБК-Україна, в Ірані завершилася ідентифікація тіл всіх 11 українців, загиблих в результаті авіакатастрофи в Тегерані. За попередньою інформацією передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року.