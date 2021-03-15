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Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса, - САП

Автор: РБК-Україна

Україна вимагатиме екстрадиції судді Миколи Чауса з Молдови. Суд першої інстанції в Молдові розгляне запит України на екстрадицію Чауса 19 березня.

Про це повідомили у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у коментарі "Радіо Свобода".

"Ми будемо вимагати екстрадиції його в Україну. Це наша позиція ... Суд першої інстанції в Республіці Молдова розгляне запит України на екстрадицію підозрюваного судді. Засідання призначено на 19 березня", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, суддю Миколу Чауса викрили на хабарі у 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло через те, що Верховна рада оперативно не розглянула це питання.

У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався владі.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року - звільнила з посади судді.

Раніше повідомлялося, що колегія Верховного суду Молдови відмовила судді Чаусу в політичному притулку. Суд постановив, що рішення про відмову в політичному притулку Чаусу, є остаточним і оскарженню не підлягає.

Крім того, минулого року у САП заявляли, що справа колишнього судді, який втік до Молдови, готується до передачі в суд. У вересні стало відомо, що екстрадиція Чауса затягується через його позов щодо відмови у наданні Молдовою політичного притулку.

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Новини України Николай Чаусэкстрадиция
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