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Україна вимагає включити її в переговори щодо "Північного потоку-2"

Автор: РБК-Україна

Україна вимагає від Німеччини і США включити її в переговори щодо газопроводу "Північний потік-2". Київ хоче мати право голосу в цьому питанні.

Про це в коментарі Die Welt заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Північний потік-2" - удар в саме серце України: як з точки зору економіки, так і насамперед безпеки. Саме тому Україна вимагає участі в переговорах Німеччини та США щодо цього вкрай небезпечного проекту. Ми повинні сидіти за одним столом і мати право голосу", - зазначив Мельник.

За його словами, ще у вівторок українська сторона направила відповідне прохання уряду Німеччини.

"Було б абсолютною катастрофою насамперед для взаємної довіри, якщо цей гешефт буде досягнуто між Берліном і Вашингтоном за рахунок України", - додав посол.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України прийняла звернення до США і Євросоюзу про введення санкцій за будівництво газопроводу "Північний потік-2".

До цього західні ЗМІ з посиланням на джерела заявляли, що США відмовляться від санкцій проти керівництва "Північного потоку-2".

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