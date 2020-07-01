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В Україні збільшили страхові виплати медикам

Новини » Політика     01.07.2020 - 15:46
В Україні збільшили страхові виплати медикам
Фото: лікар (РБК-Україна)

Мова йде про медиків, які через коронавірус отримали групу інвалідності

До бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік додали 233 тисяч гривень. Кабмін прийняв рішення збільшити надання страхових виплат медикам.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Ці кошти будуть спрямовані медикам, які через коронавірус отримали групу інвалідності. Це буде не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Також Фонд зможе виплачувати одноразову допомогу членам сімей, батькам медичних працівників, смерть яких настала внаслідок через COVID-19. Це буде не менше 750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нагадаємо, в Україні з початку квітня захворюваність коронавірусом серед медичних працівників скоротилася більш ніж у два рази.

Також РБК-Україна писало, що постраждалим від коронавірусу медикам почали виплачувати по 210 тисяч гривень компенсації.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України медикивыплаты
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