ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські окупанти взяли під контроль гумконвой, що йде до Маріуполя

Новость на русском →
Маріуполь, Субота 12 березня 2022 21:39
Російські окупанти взяли під контроль гумконвой, що йде до Маріуполя Фото: російські окупанти взяли під контроль гумконвой, що йде до Маріуполя (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська у Токмаку взяли під контроль гуманітарний конвой, що 12 березня вирушив із Запоріжжя до Маріуполя. Станом на 18:00 спостерігалося проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОВА.

"У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни.

Нагадаємо, в Київській області російські війська розстріляли колону жінок та дітей під час евакуації.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть