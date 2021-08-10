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В Україні планують дослідити впровадження 5G

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 16:07
В Україні планують дослідити впровадження 5G Фото: в Україні планують дослідити впровадження 5G (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України проведе дослідження 5G-частот в країні. Відповідне рішення схвалив Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Результати дослідження дозволяють розпочати розгортання мереж п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц., оскільки для функціонування цього стандарту зв’язку необхідно провести науково-технічне вивчення можливості використання обладнання для обслуговування спеціальних абонентів спільно з користувачами звичайного мобільного зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що після проведення досліджень в Україні буде встановлено плату за користування цим радіочастотним ресурсом.

"5G в Україні дозволить розвантажити наявний частотний ресурс та уникати проблем зі зв'язком, адже швидкість інтернету п’ятого покоління щонайменше вдвічі більша ніж 4G", - додають у відомстві.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відтермінував впровадження 5G у країні через недостатнє фінансування робіт.

Раніше уряд ухвалив план заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв’язку п’ятого покоління.

Планувалося, що тендер на видачу ліцензій відбудеться у грудні 2021 року.

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5G (зв'язок п'ятого покоління)
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