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Україна може налагодити повномасштабне виробництво "Байрактарів", - посол

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 11:59
Україна може налагодити повномасштабне виробництво "Байрактарів", - посол Фото: посол Василь Боднар (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Україна планує налагодити повномасштабне виробництво бойових безпілотників "Байрактар" для Збройних сил та експорту за кордон. Роботи зі створення виробничих потужностей вже йдуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Туреччині Василя Боднара для "Радіо Свобода".

За його словами, на сьогодні турецькі потужності з виробництва "Байрактарів" досить заповнені, і Анкара зацікавлена у відкритті нового заводу.

"Вже роботи ведуться для того, щоб виділити відповідну земельну ділянку, щоб почати предметні роботи зі спорудження центру зберігання і ремонту. І так само паралельним треком йдуть роботи зі створення виробничих потужностей і виробництва "Байрактарів" в Україні", - зазначив Боднар.

Він також підкреслив, що роботи йдуть досить швидкими темпами, і вони займуть не роки, а місяці. Боднар уточнив, що мова йде про повномасштабне виробництво безпілотників з нуля.

""Байрактарами" зацікавили зараз багато країн... Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересі турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, щоб володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу", - додав Боднар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні побудують центр з обслуговування та випробування "Байрактарів".

Зазначимо, після першого бойового застосування цього безпілотника на Донбасі Туреччина заявила, що не хоче, щоб Україна називала куплені дрони турецькими.

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