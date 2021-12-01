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Україна побудує п'ять прикордонних кораблів спільно з Францією

Автор: Артур Родивилов

Українські суднобудівні компанії підписали контракт з французькими партнерами про будівництво п'яти суден для Державної прикордонної служби. Виробництво проходитиме на верфях Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра МВС України Сергія Гончара.

Контракт про виробництво підписали між українською компанією "Нібулон" і французькою суднобудівною компанією "ОСЕА".

"У рамках цього проєкту для України є важливим питання локалізації та залучення до виробництва українських компаній. За результатами угоди, ми зможемо не тільки створити потужний флот для ДПСУ, а й підняти потенціал наших компаній на європейський рівень. Як результат для французьких колег, вони відкриють для себе Україну ще більше і будуть впевнені в нашій надійності як партнерів у бізнесі", - заявив він.

Ці п'ять катерів побудують в рамках угоди, підписаної у 2019 році. В цілому, вона передбачає кредитування урядом Франції і провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму 136,5 млн євро з локалізацією частини виробництва в Україні.

Ще 15 кораблів побудують у Франції. Передачу першого судна з Франції в Україну планують здійснити навесні 2022 року.

Раніше в Україну прибуло судно Ocean Grand, яким із США доставили два патрульних катери типу Island. Вони отримали назви "Фастів" і "Суми".

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Франція