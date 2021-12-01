Україна побудує п'ять прикордонних кораблів спільно з Францією

Контракт про виробництво підписали між українською компанією "Нібулон" і французькою суднобудівною компанією "ОСЕА".

"У рамках цього проєкту для України є важливим питання локалізації та залучення до виробництва українських компаній. За результатами угоди, ми зможемо не тільки створити потужний флот для ДПСУ, а й підняти потенціал наших компаній на європейський рівень. Як результат для французьких колег, вони відкриють для себе Україну ще більше і будуть впевнені в нашій надійності як партнерів у бізнесі", - заявив він.

Ці п'ять катерів побудують в рамках угоди, підписаної у 2019 році. В цілому, вона передбачає кредитування урядом Франції і провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму 136,5 млн євро з локалізацією частини виробництва в Україні.

Ще 15 кораблів побудують у Франції. Передачу першого судна з Франції в Україну планують здійснити навесні 2022 року.