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Україна побудує великий флот до 2035 року, - Зеленський

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 09:11
Україна побудує великий флот до 2035 року, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський розповів, що влада працює над вирішенням питання розблокування Чорноморського і Азовського узбережжя. Україна планує побудувати великий флот до 2035 року.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

За його словами, Україна планує побудувати професійний потужний флот, здатний давати відсіч будь-кому.

"Є завдання до 2035-го року побудувати великий флот. Це достатньо довго, але результати першого етапу наочно ми з вами зможемо побачити вже 24 серпня цього року", - повідомив він.

Зеленський заявив, що влада готується до розблокування чорноморського регіону.

Нагадаємо, Україна зробила заяву через наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму.

Зазначимо, російські винищувачі перехопили літак США над Чорним морем.

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