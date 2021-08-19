Україна побудує великий флот до 2035 року, - Зеленський
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський розповів, що влада працює над вирішенням питання розблокування Чорноморського і Азовського узбережжя. Україна планує побудувати великий флот до 2035 року.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.
За його словами, Україна планує побудувати професійний потужний флот, здатний давати відсіч будь-кому.
"Є завдання до 2035-го року побудувати великий флот. Це достатньо довго, але результати першого етапу наочно ми з вами зможемо побачити вже 24 серпня цього року", - повідомив він.
Зеленський заявив, що влада готується до розблокування чорноморського регіону.