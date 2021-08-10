Україна зробила заяву через наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму

Росія має намір розмістити в окупованому Криму ядерну зброю. Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що українська сторона занепокоєна.

Про це він заявив під час зустрічі у рамках робочого візиту до США з керівником американського фонду "Джеймстаун" Гленом Говардом, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Мінреінтеграції .

За його словами, Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала.

"Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї", - сказав Резніков.

Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани, повідомив віце-прем'єр.

Він також переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які будують "Північний потік-2".

"Важливим є розширити безпековий пакет для України. У першу чергу - за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - заявив віце-прем'єр.