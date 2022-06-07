Україна За останній місяць втратила ще 1,8 млрд доларів резервів

З початку року резерви впали на 18,0% (на 5 840,22 млн доларів).

Причини зниження резервів

Як зазначили в прес-службі НБУ, центробанк продав на валютному ринку 3 410,6 млн доларів й викупив до резервів 56,4 млн доларів.

"Значні обсяги продажу валюти зумовлені перевищенням попиту на неї над пропозицією. Так, суттєві витрати на оборонні потреби, на імпорт товарів та послуг, а також для забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами за витрати громадян із гривневих карток за кордоном перевищували надходження від експорту та від трудових мігрантів", - йдеться в повідомленні.

Водночас валютні надходження на користь уряду України становили 1 660,2 млн доларів. Зокрема, 583,7 млн євро надійшли від Світового банку, а 582,3 млн євро - від Європейського союзу. Обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 144,8 млн доларів.