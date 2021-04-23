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Україна попросила Нетаньяху стати посередником у переговорах з РФ

Новость на русском → Тель-Авів, П'ятниця 23 квітня 2021 13:07
Україна попросила Нетаньяху стати посередником у переговорах з РФ Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна просить прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху стати посередником у переговорах з Російською Федерацією. Він у відповідь пообіцяв постаратися.

Про це в ефірі телеканалу i24News заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Про що ми вже попросили ізраїльського прем'єр-міністра? Стати можливим посередником у цьому сценарії (переговорах України з Росією, - ред.). Тому що, очевидно, що у нього хороші відносини з Путіним і Зеленським. І я радий сказати, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він сказав, що постарається. Ми раді, що пан Нетаньяху не відхилив цю місію, а навпаки - він показав свій інтерес і бажання допомогти", - зазначив Корнійчук.

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна назвали можливі теми розмови з Володимиром Зеленським, якщо така зустріч відбудеться. Зокрема, мова може йти тільки про двосторонні відносини, а не про окупований Крим або війну на Донбасі.

До цього Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "у будь-якій точці, де йде війна", щоб розблокувати мирне врегулювання. Але російський президент готовий прийняти його тільки в Москві.

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