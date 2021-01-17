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Імміграційний план та носіння масок: за що одразу візьметься Байден

США, Неділя 17 січня 2021 13:26
Імміграційний план та носіння масок: за що одразу візьметься Байден
Фото: Джо Байден (flickr.com)
Автор: Юлія Струк

Обраний президент Джо Байден планує підписати близько дюжини указів у перший день свого перебування на посаді. Серед них - указ про повторне приєднання до Паризької угоди про клімат.

Про це повідомляє CNN.

Такі плани Байдена озвучив глава його адміністрації Рон Клейн.

Також президент має намір скасувати суперечливу заборону на поїздки в країни з переважно мусульманською більшістю.

Байден хоче також зробити носіння масок для обличчя обов'язковим на території федеральної власності і під час поїздок між штатами.

Заплановане і підписання наказів про припинення виселень і виплат за студентськими позиками під час пандемії коронавірусу.

Вказано, що Байден також планує направити в Конгрес масштабний імміграційний план. У документі буде прописаний шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів без документів, які зараз знаходяться у Сполучених Штатах.

Крім того, цього тижня обраний глава США оголосив про свій перший законодавчий пріоритет. Йдеться про пакет допомоги від коронавірусу на 1,9 трильйона доларів, який включає прямі виплати американцям.

Нагадаємо, адміністрація Байдена використає закон про оборонне виробництво для прискорення вакцинації від СOVID-19. Планується збільшити виробництво обладнання, необхідного для поширення вакцин, такого як скляні флакони, голки і шприци.

Як писало РБК-Україна, сьогодні відбудеться інаугурація обраного президента США. ФБР повідомляє про загрозу озброєних протестів у всіх 50 столицях штатів.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден

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