Україна і Японія обговорили співпрацю у сфері кібербезпеки

У четвер, 23 січня, Україна і Японія провели консультації з кібербезпеки і обговорили двостороннє співробітництво в цій сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО України.

Як повідомляється, під час другого туру консультацій, які тривають 23 січня у місті Токіо, сторони обговорили практичні аспекти двостороннього співробітництва України і Японії у сфері кібербезпеки.

Крім того, сторони зробили огляд національних стратегій з кібербезпеки та обговорення останніх інцидентів у кіберпросторі.

"Це вже другий раунд українсько-японських консультацій з кібербезпеки. Таке двостороннє співробітництво сьогодні дає нам можливість побудувати більш чіткий план подальшого руху в напрямку покращення систем та заходів з реагування на майбутні загрози", - заявив заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк.

Також сторони домовилися про взаємодію компетентних органів двох держав з побудови відкритого, операційно-сумісний, надійного і безпечного кіберпростору.

Нагадаємо, РНБО планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін стратегії займаються фахівці з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.