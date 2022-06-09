Україна може допомогти ЄС скоротити залежність від російського газу, - Council of Geostrategy

Країни Євросоюзу можуть скоротити залежність від російського газу завдяки збільшенню встановленої потужності сектора відновлюваної енергетики України та подальшому експорту української "зеленої" електроенергії до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Council of Geostrategy.

"Україна має багаті природні ресурси, і якщо інвестиції в цей потенціал будуть збільшені, зокрема у вітрові та сонячні потужності, виробництво відновлюваної енергії може збільшитися приблизно на 6-8 ГВт, або на 21,4 ТВт-г, до 2030 року. Це додаткове виробництво може зменшити споживання газу в Європі на 3,7 млрд куб. м на рік", - йдеться в ньому.

Зазначається, що для збільшення експорту української електроенергії до Європи необхідно збільшити пропускну здатність між Україною та Євросоюзом, а також впровадити водневу стратегію ЄС.

Також завдяки одній з найбільших газотранспортних систем у світі Україна має перевагу у доставці біометану до Євросоюзу.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проєкти в Україні, назвавши "зелену" енергетику, сектор IT, агропромисловість і локалізацію виробництва як пріоритетні напрямки.

Також на економічному форумі у Давосі був презентований проект збільшення потужності "зеленої" енергетики України до 30 ГВт до 2030 року.