Україна отримає від США ще 169 млн доларів гуманітарної допомоги

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні ще 169 млн доларів допомоги. Кошти підуть на гуманітарну підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні у Twitter.
Зазначається, що кошти направлять на харчування, притулок, воду, засоби гігієни, медичне обслуговування для тих, хто постраждав під час війни, яку розв'язала Росія.
Нагадаємо, що у Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги для України. Він буде включати додаткові ракетні системи HIMARS.
Також раніше ми повідомляли, що США додатково пообіцяли надати Україні гуманітарної допомоги на 360 млн доларів.
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