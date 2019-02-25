Україна отримає план дій щодо членства в НАТО до 2023 року, - Порошенко

Порошенко зазначив, що йдеться не про формальні жести

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина до 2023 года подаст заявку на членство в Европейский союза и получит план действий относительно членства в НАТО. Об этом он заявил во время выступления перед студентами в Переяслав-Хмельницком Киевской области, сообщает РБК-Украина.

Порошенко отметил, что речь идет не только о формальных жесты, а о шагах, которые приведут к реализации стремлений Украины к членству в НАТО.

"Я ставлю перед собой и перед государством стратегическую цель - до 2023 года подать заявку на членство в ЕС и получить план действий относительно членства в НАТО. Речь идет не только о формальных жесты, а про такую степень партнерства и взаимодействия, когда наши амбиции быть реализованными точно будут воплощенными в жизнь. Достичь этого будет непросто, но точно необходимо", - сказал Порошенко.

Напомним, закон об изменениях к Конституции Украины относительно закрепления курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО в четверг, 21 февраля, вступил в силу.

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности назвал НАТО единственной системой, которая демонстрирует эффективность.

"Именно поэтому я предложил нашему парламента эту инициативу (закрепить курс на НАТО в Конституции, - ред.). Подавляющее большинство поддержало. Надо очень внимательно присматриваться к безопасности Европы", - отметил Порошенкю