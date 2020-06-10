Україна отримає від міжнародних партнерів близько 8 млрд доларів допомоги, - Шмигаль

Україна за цей і наступний рік повинна отримати фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду (МВФ), а також від Європейського союзу і Світового банку. Загальна сума допомоги складе близько 8 мільярдів доларів.

Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

"Загальний обсяг фінансування за півтора року - це 5 мільярдів доларів або більше 130-ти мільярдів гривень, якщо брати за сьогоднішнім курсом. Це не єдині кошти, які отримає Україна від міжнародних партнерів. Також ми отримаємо макрофінансову допомогу від ЄС і Світового банку. Всього за цей і наступний рік ми очікуємо фактично 8 мільярдів доларів підтримки, які почнуться з першого траншу МВФ", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 червня у Вашингтоні (США) рада директорів МВФ схвалив програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Раніше Шмигаль повідомив, що Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів у найближчі день-два.

Пізніше представник МВФ Владислав Рашкован заявив, що перший транш вже був відправлений Україні.