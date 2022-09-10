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НБУ назвав обсяг міжнародної фінансової підтримки України з початку війни

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Україна, Субота 10 вересня 2022 12:14
НБУ назвав обсяг міжнародної фінансової підтримки України з початку війни Фото: Україна з початку року отримала 17 млрд доларів допомоги  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У серпні обсяги допомоги України значно збільшилися (до 4,7 млрд доларів) за рахунок гранту від США на суму 3 млрд доларів. Станом на 6 вересня серпня обсяги міжнародної фінансової підтримки перевищили 17 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2022 року).

НБУ назвав обсяг міжнародної фінансової підтримки України з початку війни

"У результаті за серпень валові міжнародні резерви збільшилися до 25,4 млрд доларів, що забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту", - йдеться в огляді.

НБУ назвав обсяг міжнародної фінансової підтримки України з початку війни

Нагадаємо, за даними НБУ, до кінця року очікується надходження анонсованого раніше офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд доларів, у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС.

Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2022 року зріс на 3 млрд доларів до 25,4 млрд доларів завдяки гранту від США.

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