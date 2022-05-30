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Коли Україна отримає грантові мільярди від Заходу: відповідь Марченка

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна сподівається найближчим часом отримати грантову допомогу від західних партнерів на мільярди євро. У тому числі й 1 млрд євро від Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

"Ці кошти були підтримані міністром фінансів Німеччини за результатами зустрічі міністрів G7. Сподіваємося найближчим часом отримати ці кошти. Нам їх направлять через адміністративний рахунок МВФ. Тоді зможемо говорити про деталі, а поки ведемо переговори", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін виділить грантову допомогу на 1 млрд євро.

А країни "Великої сімки" підтвердили плани надати Україні таку допомогу загалом на 15 млрд євро. США вже запропонували покрити половину цієї суми, тобто близько 7,5 мільярдів доларів.

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G7Сергій Марченко