Очікуємо сьогодні хороших новин від Польщі, - Міноборони

Міністерство оборони Україна працює над тим, аби військові потреби України Європа сприймала як спільні. Хороші новини від Польщі очікуються вже сьогодні, 1 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

" Сьогодні ми очікуємо добрих новин з Польщі. Наша делегація Міноборони завершує свою роботу. І про деталі буде оголошено вже незабаром", - пише Резніков.

Як відзначив Резніков, протягом травня відбулись 30 офіційних міжнародних заходів й десятки робочих контактів. Однак, ключовою подією було друге засідання Координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Вже через кілька тижнів обговорюватиметься прогрес під час третьої зустрічі.

За словами міністра, результати засідання вже “відчутні” на фронті або ж поставляють до нашої країни.

"Зараз Україна проходить через критичну фазу війни. На сході у нас дуже кровопролитні бої. Нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога. Тому ми не зупиняємось ні на хвилину" - додав Резніков.

"Рамштайн"

Відзначимо, що РБК-Україна розкривало усі подробиці попередніх засідань у форматі "Рамштайн" щодо України: