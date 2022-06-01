Очікуємо сьогодні хороших новин від Польщі, - Міноборони
Міністерство оборони Україна працює над тим, аби військові потреби України Європа сприймала як спільні. Хороші новини від Польщі очікуються вже сьогодні, 1 червня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Сьогодні ми очікуємо добрих новин з Польщі. Наша делегація Міноборони завершує свою роботу. І про деталі буде оголошено вже незабаром", - пише Резніков.
Як відзначив Резніков, протягом травня відбулись 30 офіційних міжнародних заходів й десятки робочих контактів. Однак, ключовою подією було друге засідання Координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Вже через кілька тижнів обговорюватиметься прогрес під час третьої зустрічі.
За словами міністра, результати засідання вже “відчутні” на фронті або ж поставляють до нашої країни.
"Зараз Україна проходить через критичну фазу війни. На сході у нас дуже кровопролитні бої. Нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога. Тому ми не зупиняємось ні на хвилину" - додав Резніков.
"Рамштайн"
Відзначимо, що РБК-Україна розкривало усі подробиці попередніх засідань у форматі "Рамштайн" щодо України:
- перша зустріч міністрів відбулась на авіабазі ще 26 квітня;
- у другій зустрічі взяли участь міністри оборони 47 країни. Тоді ж 20 країн заявили про нові пакети військової допомоги нашій країні.
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