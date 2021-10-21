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Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків, - Times

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 09:23
Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків, - Times Фото: Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків (president.gov)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна веде переговори з Британією про купівлю ракет для кораблів і літаків. Планується, що Велика Британія надасть для українських патрульних катерів ракети класу "земля-земля".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times.

Дві країни також обговорюють ракети класу "повітря-земля" Brimstone для українських літаків.

Вважається, що вони коштуватимуть по 100 тисяч фунтів стерлінгів за кожну. Ці ракети можуть вражати невеликі швидкого руху цілі та застосовувалися на британських винищувачах RAF проти терористичної організації "Ісламська держава".

Видання пише, що переговори ведуться на тлі побоювань України, що РФ може посилити агресію і захопити нові території після запуску російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

Є побоювання, що Росія планує зимову військову операцію, яка може призвести до ескалації напруженості на Донбасі та може мати непередбачувані наслідки для безпеки всієї Європи, повідомив в коментарі виданню український дипломат, ім'я якого не розкривають.

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