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Україна отримає 500 млн євро другого траншу допомоги ЄС після виконання зобов’язань


Зеленський запевнив, що Україна дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань

Європейський Союз завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу у розмірі 500 млн євро у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС, щойно українська сторона виконає відповідні вимоги для їх отримання.Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на зустрічі з президентом України у Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Зеленського.

Український президент запевнив, що Україна дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема й у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями.

"У цьому зв’язку європейську сторону було повідомлено про результати зустрічі глави держави з представниками Міжнародного валютного фонду, під час якої було досягнуто розуміння щодо подальших кроків у співпраці з фондом", - йдеться у повідомленні прес-служби президента.

Домбровскіс також висловив упевненість у збереженні солідарності щодо України в майбутньому складі Європейської комісії та Європейської ради.

Нагадаємо, протягом 2015-2017 років в Україні діяли програми допомоги Європейського Союзу на суму 500 млн євро, у 2018 році - на 272,5 млн.

 

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