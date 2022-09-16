Україна отримає 40 радянських БМП-1 від Греції

Греція передасть Україні 40 радянських БМП-1. Водночас ці поставки компенсує Німеччина та передасть Греції більш сучасні бойові машини піхоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністерства оборони Греції.
"Відповідно до рішення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністр національної оборони Нікоса Панайотопулоса та міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, з метою підтримки оборони України домовились про передачу з Греції в Україну 40 броньованих машин БМП-1", - йдеться у повідомленні.
В рамках схеми "кругового обміну", ця техніка надається в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marder.
Греція має на озброєнні БМП-1, які раніше використовувала армія Німецької Демократичної Республіки (НДР) та після об’єднання Німеччини були не потрібні Бундесверу.
Всі машини були чехословацького виробництва, та пройшла місцеву модифікацію, в наслідок чого отримала індекс БМП-1A1 Ost.
В 1990-х роках Греція отримала близько 500 таких бойових машин піхоти, частину з них передали Єгипту, частину - Іраку.
Нагадаємо, що ще в кінці травня Греція заявила про можливість постачання в Україну радянської зброї. Своєю чергою Німеччина зобов'язувалась поставити Греції сучасні бронетранспортери.
Пізніше, Греція заявила, що відправить в Україну БМП в кількості близько 100 одиниць та інше озброєння тільки після отримання заміни від Німеччини.
Також, Греція назвала "цирком" та знущанням з України німецьку схему передачі БМП.
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