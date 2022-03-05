Україна отримала можливість фізично імпортувати газ з Польщі

Оператор ГТС України (ОГТСУ) та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня. Це надає можливість фізично імпортувати газ з Польщі, в тому числі з LNG-терміналу, на гарантованій основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГТСУ .

Як зазначили в прес-службі, тепер за відсутності транзиту учасники українського ринку зможуть отримувати газ з трьох напрямків - Польща, Угорщина та Словаччина.

За даними ОГТСУ, в середньому Україна споживає 100-120 млн куб м газу на добу. За останні три місяці Оператор ГТС України уклав угоди з операторами ГТС суміжних систем, які збільшили потужності для імпорту газу до понад 50 млн куб м на добу, що складає приблизно половину від потреб країни у природному газі.