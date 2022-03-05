RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна отримала можливість фізично імпортувати газ з Польщі

Автор: Олександр Білоус

Оператор ГТС України (ОГТСУ) та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня. Це надає можливість фізично імпортувати газ з Польщі, в тому числі з LNG-терміналу, на гарантованій основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГТСУ.

Як зазначили в прес-службі, тепер за відсутності транзиту учасники українського ринку зможуть отримувати газ з трьох напрямків - Польща, Угорщина та Словаччина.

За даними ОГТСУ, в середньому Україна споживає 100-120 млн куб м газу на добу. За останні три місяці Оператор ГТС України уклав угоди з операторами ГТС суміжних систем, які збільшили потужності для імпорту газу до понад 50 млн куб м на добу, що складає приблизно половину від потреб країни у природному газі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша