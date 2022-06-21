RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримала статус партнера-учасника "Тримор'я", - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Саміт "Ініціативи трьох морів" надав Україні статус учасника-партнера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Подякував президенту (Литви, - ред.) Науседі за рішення саміту "Тримор'я" надати Україні статус партнера-учасника. Також скоординували наші кроки", - зазначив він.

Зазначимо, "Ініціатива трьох морів" об'єднує 12 країн Європейського союзу, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.

На сьогодні до неї входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія та Естонія. Формат створено для налагодження регіональної співпраці з різних питань.

Нагадаємо, цього тижня Зеленський у режимі відеоконференції виступив на саміті "Тримор'я". У своїй промові він запропонував прийняти Україну в даний формат міжнародного співробітництва в регіоні, а також озвучив кілька кроків щодо його поліпшення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський