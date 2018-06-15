Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна та США домовилися про створення нового бойового модуля за стандартами НАТО

НовиниПолітика    15.06.2018 - 14:22
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Сторони очікують, що бойовий модуль надійде на озброєння Збройних сил України

Україна та США домовилися про створення нового бойового модуля за стандартами НАТО. Про це повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

"ДП "Спецтехноекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", та одна із провідних компаній США, що спеціалізується на виробництві стрілецької зброї, уклали меморандум про співпрацю. Йдеться про створення спільного бойового модуля за стандартами НАТО. Відповідні переговори та підписання документу відбулося 14 червня у рамках 26-ї міжнародної виставки Eurosatory-2018", - сказано у повідомленні.

Так, американська компанія постачатиме кулемети для бойових модулів. Виробництво налагодять на одному із підприємств "Укроборонпрому".

Крім того, компанія зі США виявила зацікавленість у спільному виробництві нестандартних зразків озброєння.

"Сторони очікують, що бойовий модуль надійде на озброєння Збройних сил України, а також буде постачатися  в інтересах третіх країн", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці травня повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" посилить співпрацю з Північноатлантичним альянсом (НАТО).

У Білому домі "нічого не знають" про коментарі Трампа щодо Криму У НАТО заявили про відсутність прогресу у реформуванні СБУ
Теги публікації: НАТО, Сполучені Штати Америки, Укроборонпром, боевой модуль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся