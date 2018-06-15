Сторони очікують, що бойовий модуль надійде на озброєння Збройних сил України

Україна та США домовилися про створення нового бойового модуля за стандартами НАТО. Про це повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

"ДП "Спецтехноекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", та одна із провідних компаній США, що спеціалізується на виробництві стрілецької зброї, уклали меморандум про співпрацю. Йдеться про створення спільного бойового модуля за стандартами НАТО. Відповідні переговори та підписання документу відбулося 14 червня у рамках 26-ї міжнародної виставки Eurosatory-2018", - сказано у повідомленні.

Так, американська компанія постачатиме кулемети для бойових модулів. Виробництво налагодять на одному із підприємств "Укроборонпрому".

Крім того, компанія зі США виявила зацікавленість у спільному виробництві нестандартних зразків озброєння.

"Сторони очікують, що бойовий модуль надійде на озброєння Збройних сил України, а також буде постачатися в інтересах третіх країн", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці травня повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" посилить співпрацю з Північноатлантичним альянсом (НАТО).