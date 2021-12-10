Україна отримала сигнали про підтримку оборони, - Резніков

Україна отримала від партнерів сигнали про підтримку оборони. Зокрема ЗСУ потребують систем ПРО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Рєзнікова в ефірі "Право на владу".
Міністр оборони представив перелік потреб, які цікавлять Збройні сили України.
"Отримав досить позитивні сигнали, які ми можемо отримати. Не можу розкривати, але можу сказати, що у нас є певні пріоритети - це ПРО і ППО", - заявив міністр.
Також ЗСУ цікавлять "кіберпростір і кіберзахист, море і радіоелектронна боротьба".
"Це нам потрібно для захисту нашої критичної інфраструктури, АЕС, аеродромів", - сказав Резніков.
Нагадаємо, в США сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 млн мільйонів. Вони запропонували поправку до бюджету на 2022 рік.
Уряд Канади також розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні. Вивчаються два варіанти.