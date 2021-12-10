Україна отримала сигнали про підтримку оборони, - Резніков

Міністр оборони представив перелік потреб, які цікавлять Збройні сили України.

"Отримав досить позитивні сигнали, які ми можемо отримати. Не можу розкривати, але можу сказати, що у нас є певні пріоритети - це ПРО і ППО", - заявив міністр.

Також ЗСУ цікавлять "кіберпростір і кіберзахист, море і радіоелектронна боротьба".

"Це нам потрібно для захисту нашої критичної інфраструктури, АЕС, аеродромів", - сказав Резніков.